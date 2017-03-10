Число погибших при пожаре в Гватемале детей выросло до 34

Число жертв пожара в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия в Гватемале продолжает увеличиваться и уже достигло 34 детей, сообщили в четверг врачи госпиталей, где размещены пострадавшие, передает передает РИА Новости





Ранее сообщалось о 33 несовершеннолетних, ставших жертвами трагедии 8 марта. Еще 20 детей остаются в больницах, причем у многих – сильные ожоги вплоть до четвертой степени, что означает высокую вероятность их гибели, отмечает мексиканский портал Excelsior.





По данным расследования, причиной пожара стал поджог матрасов самими обитателями центра в знак протеста против плохого обращения и питания. В центре находились сотни детей, причем накануне пожара 60 воспитанников предприняли попытку побега, за что группа девочек была заключена в наказание в небольшую комнату с наглухо закрытыми дверями и окнами.





После трагедии власти уволили директора центра, объявили три дня национального траура, а также заявили, что массовой гибели детей можно было бы избежать, если бы судебные власти вовремя решили перевести подростков в другие интернаты.





Тем временем, трагедия вызвала протесты гражданского общества Гватемалы. В четверг в ряде городов страны прошли манифестации против инертности властей при решении кризисной ситуации в реабилитационном центре. У президентской резиденции в Гватемала-сити также собрались люди с цветами и свечами на акцию в память о погибших подростках, отмечает портал Prensa Libre. Они принесли с собой уголь и вывалили его у решетки ограды, на которую повесили несколько кукол, символизирующих сгоревших в огне детей.



