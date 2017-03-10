В Португалии обнаружили древнейшие яйца крокодилов
10 марта 2017, 09:26
Они так хорошо сохранились, что могут дать ученым представление о самке крокодила, которая отложила их 152 млн лет назад.
Древнейшие из известных науке яйца крокодила были обнаружены в скалах западной Португалии, сообщает Русская служба BBC.
Крокодилы появились на земле около 200 млн лет назад и тогда соседствовали с ранними динозаврами.
"То, что они относятся к позднеюрскому периоду, делает их древнейшими обнаруженными яйцами крокодила на данный момент", - заявил Жуан Руссо из университета Лиссабона.
"Судя по обнаруженным останкам, крокодилы и близкие им виды (которые образуют отряд крокодиломорфов) были гораздо более разнообразны в прошлом, у них были разные пищевые привычки, разные места обитания и морфология", - добавил он.
Яйца были отложены близкими родственниками "настоящих" крокодилов - представителями отряда крокодиломорфов.
Палеонтологи регулярно находят кости крокодиломорфов, в том числе саркозуха, который жил в африканских реках и питался динозаврами и рыбой.
Ископаемые яйца представителей семейства крокодилов удается обнаружить гораздо реже и чаще всего уже разбитыми.
На протяжении нескольких лет яйца находили во время раскопок в гнезде динозавров возле деревни Лоринья к северу от Лиссабона.
Ученые обнаружили яйца, относящиеся, вероятно, к двум видам, в нескольких кладках. Они удивительно похожи на яйца современных крокодилов. Это может говорить о том, что эти рептилии не сильно изменились за последние 150 млн лет.
Остается загадкой, что как яйца крокодилов оказались в гнезде динозавров.
В настоящее время крокодилы считаются сверххищниками, однако в прошлом на вершине пищевой цепи находились крупные динозавры.
Фото OCTÁVIO MATEUS
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