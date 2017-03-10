В Японии уволен крупный чиновник за издевательские слова в адрес жертв тайфуна

60-летний парламентский секретарь ранее заявил, что сентябрьский тайфун пошел на пользу производителям резиновых сапог, на которые возник, по его словам, большой спрос.

Высокопоставленный чиновник аппарата правительства Японии смещен с должности за высказывание, которое сочли издевательством над страданиями жертв стихийных бедствий. 60-летний парламентский секретарь канцелярии кабинета министров Сюнскэ Мутаи ранее сам подал прошение об отставке и принес официальные извинения , передает , передает ТАСС





Скандал вокруг этого политика, который одновременно как депутат парламента занимает видное положение в правящей Либерально-демократической партии, начался еще в сентябре прошлого года. Тогда Мутаи был отправлен в командировку в один из районов, пострадавших от тайфуна. По небрежности он не взял с собой резиновых сапог и не смог передвигаться по местности, залитой водой и грязью. В результате парламентария буквально на своей спине перетаскивал через лужи его подчиненный. Дело приобрело огласку, представитель правительства извинился за свое поведение, однако наказан не был.





На этой неделе парламентский секретарь кабинета сам напомнил об этой истории на приеме, устроенном в одном из токийских отелей для сбора политических пожертвований. Он заявил, что сентябрьский тайфун пошел на пользу производителям резиновых сапог, на которые возник, по его словам, большой спрос.





Эти слова расценили как издевку над страданиями тысяч людей, пострадавших от разгула стихии. В четверг высказывание о сапогах назвал "верхом неуместности" генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он сообщил, что парламентскому секретарю сделано официальное замечание. Оппозиция в парламенте приняла решение в острой форме поднять этот вопрос, и правительство решило заранее избавиться от возмутителя спокойствия.





Василий Головнин