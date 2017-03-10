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СМИ: КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию

10 марта 2017, 09:48

Специалисты пришли к выводу, что туннель уже готов к проведению подземного атомного взрыва.


Ссылаясь на свежие спутниковые снимки, портал 38 North сообщил, что на фото заметна повышенная активность в районе командного центра и административных зданий полигона в уезде Пунгё-ри, передает РИА Новости.

"На фотографиях заметна повышенная активность в районе командного центра и административных зданий, - отмечается в сообщении. - Это позволяет предположить, что Север продолжает подготовку к новому, шестому по счету ядерному тесту".

Специалисты пришли к выводу, что туннель уже готов к проведению подземного атомного взрыва, который может быть осуществлен в любой момент после загрузки в него ядерного устройства и соответствующей телеметрической аппаратуры.

Ранее представители министерства объединения Южной Кореи также предположили, что КНДР ведет подготовку к атомному тесту.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет.

Станислав Варивода
Фото с сайта polit.ru




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