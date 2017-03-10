СМИ: КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию

"На фотографиях заметна повышенная активность в районе командного центра и административных зданий, - отмечается в сообщении. - Это позволяет предположить, что Север продолжает подготовку к новому, шестому по счету ядерному тесту".





Специалисты пришли к выводу, что туннель уже готов к проведению подземного атомного взрыва, который может быть осуществлен в любой момент после загрузки в него ядерного устройства и соответствующей телеметрической аппаратуры.





Ранее представители министерства объединения Южной Кореи также предположили, что КНДР ведет подготовку к атомному тесту.





КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет.





Станислав Варивода

Фото с сайта polit.ru



