В 500 км на восток от Алматы произошло землетрясение
10 марта 2017, 09:55
Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.
Синоптики ГУ «СОМЭ КН МОН РК» сегодня в 9 час 9 мин зарегистрировали землетрясение. Магнитуда составила MPV 4.5, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 564 км на восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Координаты эпицентра 43.95° с.ш. 83.80° в.д.
Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: SmartNews.ru
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