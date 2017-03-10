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Журналистам показали квартиру, где 8 марта карагандинец убил мать

10 марта 2017, 09:56

Сын и раньше брался за нож.


Караганда потрясена жутким преступлением. В самый разгар 8 марта 33-летний мужчина убил свою мать-пенсионерку, а потом покончил с собой, передает телеканал КТК.

Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала. Женщина до последнего пыталась спастись от своего палача и звала на помощь. Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. 58-летняя карагандинка скончалась от ножевых ранений.

Преступник отказался впускать в квартиру стражей порядка - он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа.

Ранее сообщалось, что убийца состоял на учете в психиатрической клинике. По сообщению пресс-службы ДВД региона, расследуется уголовное дело по статье УК РК «Убийство».




Фото: кадры видео телеканала КТК

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