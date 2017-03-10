Журналистам показали квартиру, где 8 марта карагандинец убил мать
10 марта 2017, 09:56
Сын и раньше брался за нож.
Караганда потрясена жутким преступлением. В самый разгар 8 марта 33-летний мужчина убил свою мать-пенсионерку, а потом покончил с собой, передает телеканал КТК.
Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала. Женщина до последнего пыталась спастись от своего палача и звала на помощь. Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. 58-летняя карагандинка скончалась от ножевых ранений.
Преступник отказался впускать в квартиру стражей порядка - он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа.
Ранее сообщалось, что убийца состоял на учете в психиатрической клинике. По сообщению пресс-службы ДВД региона, расследуется уголовное дело по статье УК РК «Убийство».
Фото: кадры видео телеканала КТК
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