Журналистам показали квартиру, где 8 марта карагандинец убил мать

Сын и раньше брался за нож.





Бывшие коллеги погибшей говорят, что сын и раньше брался за нож. Но она всегда его оправдывала. Женщина до последнего пыталась спастись от своего палача и звала на помощь. Истошные крики услышали соседи, они сразу вызвали полицию, но уже было слишком поздно. 58-летняя карагандинка скончалась от ножевых ранений.





Преступник отказался впускать в квартиру стражей порядка - он выбежал на балкон и выпрыгнул с пятого этажа.















