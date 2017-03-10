Глава Комитета геологии и недропользования МИР РК взят под стражу

Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, 8 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде задержания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года.

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета - его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» А.Нуржаубай и Е.Адильханов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета.