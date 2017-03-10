 
Облачно: слабый снег
-3°

Алматы

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 69%

Влажность: 92%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

10 марта 

Курс НБРК

316.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

317.50

Продажа

318.20

Подробнее
338.00

10 марта 

Курс НБРК

334.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

336.00

Продажа

338.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Глава Комитета геологии и недропользования МИР РК взят под стражу

 

Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, 8 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде задержания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года.

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета - его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» А.Нуржаубай и Е.Адильханов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета.

 

10 марта 2017, 09:09
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код