За 3 дня в Алматы наказали 500 водителей за нарушения на "выделенке"

В праздничные дни состав алматинской полиции был переведен на усиленный порядок несения службы.

В Алматы за три дня на 500 водителей составлены административные протоколы за езду по выделенным полосам для общественного транспорта, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Как сообщают в ведомстве, строевыми подразделениями полиции ежедневно проводится профилактическая работа и контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения. В праздничные дни дорожно-патрульной полицией Алматы проводились локальные отработки на выделенных полосах, предназначенных для движения исключительно общественного транспорта.





Несмотря на положительную работу в данном направлении, все же есть водители, которые игнорируют требования ПДД. В частности, речь идет о движении транспортных средств по выделенной полосе для общественного транспорта, которые есть на проспектах Абая, Райымбека, Толе би и улицах Желтоксан, а также Наурызбай батыра. На указанных участках ежедневно выставляются наряды дорожно-патрульной полиции.





С 6 по 8 марта на спецполосах было выявлено 500 нарушений ПДД РК, из них:





- нарушение правил парковки - 64





- нарушение требований дорожного знака 3.27 «остановка запрещена» - 252





- нарушение требований дорожного знака 3.1 «въезд запрещен» - 184





Напомним, что в праздничные дни дорожно-патрульной полицией Алматы были усилены меры по установлению правопорядка на дорогах и в общественных местах, на улицах. Личный состав алматинской полиции был переведен на усиленный порядок несения службы.