За 3 дня в Алматы наказали 500 водителей за нарушения на "выделенке"
10 марта 2017, 10:00
В праздничные дни состав алматинской полиции был переведен на усиленный порядок несения службы.
В Алматы за три дня на 500 водителей составлены административные протоколы за езду по выделенным полосам для общественного транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Как сообщают в ведомстве, строевыми подразделениями полиции ежедневно проводится профилактическая работа и контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения. В праздничные дни дорожно-патрульной полицией Алматы проводились локальные отработки на выделенных полосах, предназначенных для движения исключительно общественного транспорта.
Несмотря на положительную работу в данном направлении, все же есть водители, которые игнорируют требования ПДД. В частности, речь идет о движении транспортных средств по выделенной полосе для общественного транспорта, которые есть на проспектах Абая, Райымбека, Толе би и улицах Желтоксан, а также Наурызбай батыра. На указанных участках ежедневно выставляются наряды дорожно-патрульной полиции.
С 6 по 8 марта на спецполосах было выявлено 500 нарушений ПДД РК, из них:
- нарушение правил парковки - 64
- нарушение требований дорожного знака 3.27 «остановка запрещена» - 252
- нарушение требований дорожного знака 3.1 «въезд запрещен» - 184
Напомним, что в праздничные дни дорожно-патрульной полицией Алматы были усилены меры по установлению правопорядка на дорогах и в общественных местах, на улицах. Личный состав алматинской полиции был переведен на усиленный порядок несения службы.
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