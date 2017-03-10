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Новости за сегодня

В ДВД ЮКО прокомментировали убийство школьника

 

По факту убийства в районе Ворошиловки г. Шымкент, где погиб подросток 2003 г.р. и доставлены в больницу с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями двое, 1995 и 1999 г.р., начато досудебное расследование. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что перестрелка произошла на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми.

Также установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Полицейскими приняты меры к их задержанию.

 

10 марта 2017, 09:21
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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