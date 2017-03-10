В МВД РК прокомментировали вывод УИС из ведения министерства

Пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал вывод уголовно-исполнительной системы из ведения Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Fаcebook пресс-секретарь опубликовал следующий текст: «На неделе некоторыми СМИ опубликованы субъективные мнения отдельных правозащитников о необходимости вывода уголовно-исполнительной системы из введения Министерства внутренних дел.

Пенитенциарная система имеет свой самостоятельный орган управления в лице Комитета уголовно-исполнительной системы.

Деятельность УИС многогранна и большая ее часть не связана с полицейскими функциями и задачами. Приоритеными направлениями уполномоченного органа в сфере УИС является воспитательная и социально-психологическая работа с осужденными, организация труда, медицинское обеспечение и другое.

Переход уголовно-исполнительной системы Казахстана из Министерства юстиции в 2011 году в введение МВД дал положительные результаты. Все это неоднократно было отмечено авторитетными зарубежными экспертами.

Проведена коренная системная реформа, где большой акцент делается на гуманизацию уголовно-исполнительной системы.

Улучшены коммунально-бытовые условия осужденных, увеличены нормы и ассортимент питания. Практически обновлено основное медицинское оборудование. Произведен капитальный ремонт больниц и ряда других объектов, от которых напрямую зависят условия жизни осужденных.

Проводится работа по строительству и реконструкции учреждений, а также переходу на покамерное содержание осужденных. В прошлом году ликвидировано 7 колоний закрытого типа, а также улучшено материально-бытовое обеспечение оставшихся.

Сегодня в колониях укрепился правопорядок, на 40% сократилась преступность, злостных нарушений стало меньше на 37%. Заметно сократилось количество жалоб осужденных на действия администрации учреждений.

Из тройки мировых лидеров по тюремному индексу (2005 год) Казахстану удалось переместиться на 62 позицию. Только за последние пять лет тюремное население в стране сократилось более чем на 30 %.

Касательно роста членовредительства среди осужденных, согласно государственной статистики с 2012 года наблюдается устойчивая динамика снижения числа членовредительств в два раза (2012 г. -251, 2016 г.-133).

Выражается мнение в закрытости системы УИС. Вместе с тем, члены общественных наблюдательных комиссий из числа правозащитников беспрепятственно посещают учреждения УИС. Так, в прошлом году состоялось более 240 посещений, по которым даны рекомендации, направленные на укрепление прав человека.

Подписан Меморандум о сотрудничестве Комитета УИС МВД и Республиканской Коллегией адвокатов, согласно которому следственные изоляторы оборудованы комнатами адвокатов для конфиденциальных встреч с подзащитными без аудио и видео-фиксации.

Кроме того, правозащитником А. Шамбиловым приведены заведомо завышенные данные о смертности почти на 300 случаев, что не соответствует действительности.

При этом статистика показывает, что динамика смертности в учреждениях с момента перехода УИС в ведение МВД уменьшилась в три раза (2009 г.- 452, 2016 г. -157).

Необходимо при оценке ситуации в пенитенциарной системе основываться на официальных данных и не вводить общественность в заблуждение».