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В аэропорту Алматы задержаны рейсы в Москву и Куала-Лумпур

10 марта 2017, 10:15

В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 330 м, горизонтальная 3100 м.


В Международном аэропорту Алматы по техническим причинам задержаны два авиарейса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

Задержаны: SU1941 Алматы-Москва компании "Аэрофлот" и КС935 Алматы- Куала-Лумпур - "Эйр Астаны". Отмены рейсов нет.

По информации пресс-службы, в настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 330 м, горизонтальная 3100 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Фото: Фб аэропорта

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