Стали известны соперники «Торпедо» и «Сарыарки» в четвертьфинале плей-офф ВХЛ
10 марта 2017, 10:21
Матчи состоятся: 12, 13, 16, 17, 20*, 22* и 24* марта.
Определились все участники 1/4 финала плей-офф чемпионата ВХЛ. Соперником карагандинской «Сарыарки» станет команда «Зауралье» из Кургана. Усть-каменогрское «Торпедо» встретится с «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz.
Всего в четвертьфинальную стадию соревнований прошли: «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка», «Спутник», «Динамо» Балашиха, «Зауралье», «Рубин», «Динамо» Санкт-Петербург,
Напомним, борьба в сериях матчей 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финале чемпионата будет вестись до четырех побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.
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