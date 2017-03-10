Стали известны соперники «Торпедо» и «Сарыарки» в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

Определились все участники 1/4 финала плей-офф чемпионата ВХЛ. Соперником карагандинской «Сарыарки» станет команда «Зауралье» из Кургана. Усть-каменогрское «Торпедо» встретится с «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает Соперником карагандинской «Сарыарки» станет команда «Зауралье» из Кургана. Усть-каменогрское «Торпедо» встретится с «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz





Всего в четвертьфинальную стадию соревнований прошли: «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка», «Спутник», «Динамо» Балашиха, «Зауралье», «Рубин», «Динамо» Санкт-Петербург,





Напомним, борьба в сериях матчей 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финале чемпионата будет вестись до четырех побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.



