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В Караганде осужденный создал подпольное казино в колонии

10 марта 2017, 10:23

Заключенные играли в карты, нарды и другие азартные игры.


Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда отклонила прошение о смягчении наказания и назначила 10 лет лишения свободы осужденному, который создал подпольное казино в колонии, сообщает МИА «Казинформ».

Заключенные играли в карты, нарды и другие азартные игры. Наличного оборота между ними не было. Родственники и друзья проигравших начисляли деньги на карточки победителей. Группировка любителей азартных игр существовала 8 месяцев - с сентября по апрель.

Как сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда, осужденный из колонии АК 159/22 города Каражала Карагандинской области признан виновным в создании игорного бизнеса внутри исправительного учреждения. Судья Алия Жошева признала подсудимого виновным по статье 263 УК «Создание и руководство преступным сообществом» и назначила ему 10 лет лишения свободы. Арестант подал апелляционную жалобу, прося снисхождения.

«Проанализировав показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, апелляционная коллегия признала наказание в виде 10 лет лишения свободы законным и обоснованным», - прокомментировала руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

К слову, руководство исправительной колонии АК 159/22 за свою невнимательность, приведшую к беспрепятственному созданию казино, привлечено к дисциплинарной ответственности. Наказание в виде выговоров назначено за ненадлежащий контроль за порядком в режимном учреждении.

В настоящий момент эта колония расформирована. Осужденные этапированы в другие исправительные учреждения. Должностные лица, работавшие там, также переведены в другие учреждения, кто-то находится в кадровом резерве.

Фото: pravda.ru

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