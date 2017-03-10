В Лебяжинском районе Павлодарской области новый аким

Акимом Лебяжинского района назначен Ернур Айткенов. На этом посту он сменил Серика Жангазинова.

Кандидатуру нового руководителя, представленную главой региона, утвердили на сессии депутатов районного маслихата. После новоявленного акима представили во время заседания районного актива.

- Проблемы в районе есть, ими нужно заниматься, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, сразу поставив задачи перед Ернуром Айткеновым. - Лебяжинский район располагает большим потенциалом, который необходимо реализовать в нужной мере. Удобное географическое расположение вдоль реки Иртыш, многочисленные озера, соседство с Алтайским краем должны дать импульс в развитии сельского хозяйства, туристического кластера и недропользовании. Думаю, нужно комплексно подойти к вопросу развития сельского хозяйства, в частности, животноводства, бахчевых культур и орошения. В прежние годы район специализировался на овцеводстве, табунном коневодстве, а в настоящее время только за один прошлый год допущено снижение поголовья КРС почти на 1,5 тысяч голов, а овец - на 3 тысячи голов.

Ернур Айткенов свою трудовую деятельность начал в 1989 году. За эти годы он занимал различные должности, в том числе руководящие. С 1997 по 1998 годы был начальником отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области, с 1998 по 1999 - начальником департамента сельского хозяйства Железинского района, с 2006 по 2010 - акимом Майского района, с 2010 по 2014 - акимом Баянаульского района. Почти два года, начиная с октября 2014 года, был руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области.