В Италии при обрушении автодорожного моста погибли люди
10 марта 2017, 10:33
В итальянской провинции Анкона обрушился автодорожный мост, идущей вдоль побережья Адриатического моря.
В результате погибла пожилая семейная пара, проезжавшая в этот момент под эстакадой, передает телеканал НТВ.
Трагедия произошла на трассе между городами Анкона и Лорето. Местные власти заявили, что обвалившаяся конструкция была признана аварийной и перекрыта несколько дней назад. В связи с ЧП движение по автостраде блокировали в оба направления.
Причины случившегося не называются. Известно, что в момент обрушения на мосту находились двое рабочих, они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.
Фото с сайта ntv.ru
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