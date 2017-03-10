Полицейский выпустил осужденного из камеры ОВД в Костанайской области

Прокуратурой Житикаринского района пресечена попытка незаконного освобождения правонарушителя от назначенного судом наказания, передаёт передаёт Аlau.kz





Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области, инцидент произошел в Житикаринском районе в ночь с 9 на 10 января 2017 года. Данный факт был выявлен прокуратурой района при проведении сверки количества осужденных.





«Начальник местной полицейской службы территориального ОВД неправомерно вывел доставленное им ранее лицо из камеры для осужденных к административному аресту, а затем помог ему покинуть ОВД», — сообщили в прокуратуре.





Правонарушителя водворили в камеру для полного отбытия определенного ему судом наказания. А начальник местной полицейской службы и еще трое полицейских были наказаны в дисциплинарном порядке.



