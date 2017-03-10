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Полицейский выпустил осужденного из камеры ОВД в Костанайской области

10 марта 2017, 10:34

Факт был выявлен прокуратурой района при проведении сверки количества осужденных.


Прокуратурой Житикаринского района пресечена попытка незаконного освобождения правонарушителя от назначенного судом наказания, передаёт Аlau.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области, инцидент произошел в Житикаринском районе в ночь с 9 на 10 января 2017 года. Данный факт был выявлен прокуратурой района при проведении сверки количества осужденных.

«Начальник местной полицейской службы территориального ОВД неправомерно вывел доставленное им ранее лицо из камеры для осужденных к административному аресту, а затем помог ему покинуть ОВД», — сообщили в прокуратуре.

Правонарушителя водворили в камеру для полного отбытия определенного ему судом наказания. А начальник местной полицейской службы и еще трое полицейских были наказаны в дисциплинарном порядке.

Иллюстративное фото: kp40.ru

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