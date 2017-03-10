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Новости за сегодня

О третьей Международной встрече по Сирии на высоком уровне в Астане

 

Очередная Международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 марта 2017 года в столице Казахстана. В переговорах примут участие высокопоставленные делегации России, Турции и Ирана. Направляются приглашения представителям ООН, США и Иордании. Странами-гарантами ожидается подтверждение участия во встрече делегаций правительства и вооруженной оппозиции Сирии.

14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание.

Как известно, в рамках Астанинского процесса, запущенного при полной поддержке и непосредственом участии Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, 23-24 января и 15-16 февраля 2017 года в Астане состоялись два раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне, а также 6 февраля техническая встреча экспертов. Основным результатом этих встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, что позволило сторонам перейти к обсуждению вопросов политической повестки дня в рамках Женевского процесса согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2254 (2015).

Казахстан готов и далее продолжать вносить свой посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта.

10 марта 2017, 10:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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