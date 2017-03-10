В период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» состоится «День Европы»

9 марта 2017 года в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся брифинг Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства РК при Европейском союзе (ЕС) и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Алмаса Хамзаева в рамках цикла встреч с главами дипломатических представительств Казахстана за рубежом.

В мероприятии также приняли участие Посол Европейского союза в Казахстане Траян Христеа, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана Юлия Куссиди и другие.

В ходе брифинга А. Хамзаев рассказал об основных аспектах взаимодействия Казахстана с ЕС, с Советом Европы, с Европейским Парламентом, с НАТО, а также о состоянии и перспективах сотрудничества с Королевством Бельгия и Великим Герцогством Люксембург.

Посол отметил важную роль Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, подписанного 21 декабря 2015 года, которое нацелено на существенное углубление торговых и экономических связей. «В Европе осознали, что наша страна имеет конкретные представления о своих национальных интересах и дальнейших путях развития с Европой. Появилось понимание того, что Казахстан стал зрелым и по-настоящему независимым государством, готовым отстаивать свои интересы», - заявил дипломат.

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС в 2016 году составил 24,1 млрд. долларов США, что соответствует 50% общего объема внешней торговли Казахстана.

А. Хамзаев также акцентировал, что ЕС уделяет особое внимание предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Он сообщил, что в выставке планируется участие вице-президента Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шевчовича, который откроет «День Европы». Кроме того, прорабатываются вопросы привлечения Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) к участию в казахстанских проектах, связанных с развитием «зеленой» экономики и проведением «ЭКСПО-2017».

А. Хамзаев также обратил внимание на позитивный динамизм казахстанско-бельгийских отношений. Большая работа была проведена в привлечении регионов Бельгии к участию в предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. В выставке также примет участие делегация бизнесменов из Люксембурга в рамках визита Премьер-Министра Ксавье Беттеля в Казахстан летом 2017 года.

В своем выступлении Посол Европейского союза в Казахстане рассказал об основных направлениях сотрудничества для достижения трех целей: стабильность, безопасность и процветание.

Т. Христеа подчеркнул, что ЕС выделил дополнительно 200 млн. евро в рамках сотрудничества РК и ЕС по 12 направлениям для достижения 17 Целей в области устойчивого развития до 2030 года. Посол отметил важность присоединения Казахстана в Болонскому процессу и к Европейскому пространству высшего образования.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана поделилась информацией о текущем состоянии диалога европейских бизнесменов с Правительством Казахстана.