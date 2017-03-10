ЕЭК прогнозирует рост производства сельхозтоваров в странах ЕАЭС в 2017 году

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На прошедшем 7 марта в Бишкеке заседании Евразийского межправительственного совета были рассмотрены вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили подготовленные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) среднесрочные прогнозы развития агропромышленных комплексов стран Союза, спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции. В 2017 году по сравнению с 2015 годом производство сельскохозяйственных товаров в странах ЕАЭС увеличится на 8%, взаимная торговля ими - на 15%, а экспорт - почти на 20%.

Снятие препятствий в торговле, поддержка отечественных производителей приведут к дальнейшему росту внутреннего производства в странах Союза мяса, молока, яиц, овощей, ряда других сельхозтоваров. Средний уровень самообеспеченности населения, например, молоком, мясом и мясопродуктами к 2018 году приблизится к 100 %. В 2017 году страны ЕАЭС планируют увеличить экспорт зерна до 40 млн тонн, снизить импорт мяса и мясопродуктов до 900 тыс. тонн.

Среднесрочные прогнозы позволяют государствам-членам координировать национальные агропромышленные политики, оценивать динамику развития сельхозпроизводства, состояние продовольственной безопасности, инвестиционную привлекательность отраслей с учетом потребностей единого рынка Союза.

Документ размещен на сайте Евразийской экономической комиссии.