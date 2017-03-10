В море у тайского острова нашли человеческие останки

Фрагменты человеческих останков найдены на глубине семи метров в глубокой подводной расщелине. В этом месте, как сообщают дайверы, есть сильное подводное течение и постоянный подводный водоворот. Фрагменты тела направлены на экспертизу ДНК, говорится в сообщении.





Зеленая футболка и очки для дайвинга обнаружены на глубине 5 метров в 400 метрах от берега. На берегу в этом месте расположен отель, где останавливалась россиянка, информирует издание.





Девушку 23 лет, отдыхавшую в одной из гостиниц острова и занимавшуюся фридайвингом (погружение на большую глубину без дыхательных приборов), никто не видел с 15 февраля. Россиянка должна была выписаться из гостиницы 16 февраля, однако так и не сдала ключи. В ее номере нашли все ее вещи, включая паспорт и мобильный телефон, за исключением полотенца и снаряжения для фридайвинга. Вплоть до четверга полиции не удавалось найти ни одного свидетеля, видевшего девушку перед исчезновением.