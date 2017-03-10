На стадии дополнительного согласования

Линара Сактаганова

Астанинская площадка стала важной составляющей усилий по межсирийскому урегулированию. Это отметили участники второго раунда Астанинского процесса, в рамках которого на протяжении двух дней проходили консультации двустороннего и многостороннего формата по различным аспектам урегулирования ситуации в Сирии.

За столом переговоров снова встретились делегации стран-гарантов переговоров России, Турции и Ирана, представители правительства Сирии и оппозиционных группировок. На этот раз в качестве наблюдателей к процессу присоединились делегации Организации Объединенных Наций и Иордании. Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура лично не прибыл в Астану, его позицию на переговорах представляла делегация из пяти человек.

Прежде всего участники встречи высоко оценили практический вклад Президента Казахстана в поиск путей урегулирования сирийского кризиса на платформе Астаны.

В свою очередь, вице-министр иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов подчеркнул, что согласие предоставить Астану как площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Сирии очередное подтверждение приверженности страны и ее Лидера делу мира.

- Президент признан на международном уровне за миротворческие инициативы и вклад в разрешение конфликтов и сокращение напряженности по всему миру. Мы надеемся, что будет прогресс, будет реализован режим по прекращению огня, и эта встреча внесет свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением переговоров в Женеве, заявил А. Камалдинов.

Обращаясь к участникам с призывом к конструктивному диалогу, зам. министра напомнил, что предыдущие встречи придали мощный импульс решению вопросов урегулирования сирийского кризиса.

Спикер также заявил о готовности Казахстана как непостоянного члена Совета Безопасности ООН внести свой вклад в обеспечение мира в Сирии.

По итогам двухдневных переговоров, проходивших по-прежнему в закрытом формате, страныгаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. В числе задач обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций и укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта.

Совместная группа будет регулярно проводить консультации по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий, расследовать случаи нарушения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию.

О том, каких результатов удалось достичь, каждая из сторон проинформировала в ходе итоговых пресс-конференций.

Анализируя ситуацию, специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что, несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие, есть почва для того, чтобы разногласий становилось с каждым разом все меньше.

Он не отрицает, что до прямого межсирийского диалога еще далеко, тем не менее определенный прогресс в этом направлении достигнут. Об этом свидетельствует единая цель прибытия всех участников в Астану закрепление режима прекращения огня в Сирии.

- Уровень взаимного недоверия достаточно высок, много взаимных обвинений, но мы должны действовать шаг за шагом, не оставляя пространства для конфронтации, отметил дипломат.

К тому же важным шагом стало намерение нескольких десятков оппозиционных группировок присоединиться к перемирию в Сирии.

- Не могу не сказать о том, что пример Астаны оказался достаточно привлекательным, потому что, по поступающей информации, достаточно большое количество новых вооруженных группировок сирийской оппозиции изъявляет желание примкнуть к этому процессу, подписать соглашение с российской стороной как гарантом и участвовать в налаживании в стране мирной жизни. Если это произойдет, это будет действительно шаг вперед, подчеркнул Александр Лаврентьев.

Что касается вопроса подписания итоговых заявлений дипломат сообщил, что документ не был принят. По его словам, текст заявления готовился и во многом повторял январское коммюнике. Однако в ходе переговоров было принято решение ограничиться более детальным обсуждением определенных вопросов.

Одним из главных результатов встречи стало принятие положения о совместной оперативной группе стран-гарантов по мониторингу перемирия в Сирии.

- Совместная оперативная группа де-факто уже работает с 6 февраля. Дополнительного согласования требуют документы о процедуре выявления нарушений прекращения огня и санкций в отношении нарушителей, а также о населенных районах, находящихся под контролем группировок вооруженной оппозиции. Эти два документа будут приняты в течение месяца, заверил спикер.

Постоянный представитель Сирии при ООН, глава делегации Правительства Сирии Башар аль-Джафари, в свою очередь, выразил недовольство по поводу отношения к переговорам со стороны вооруженной сирийской оппозиции и Турции. Он заявил, что документ не принят из-за позднего прибытия делегаций и назвал такой подход несерьезным.

Несмотря на приверженность Дамаска прекращению огня, Башар аль-Джафари заявил о намерении отвечать на провокации террористов.

- Мы примем все меры для укрепления режима прекращения огня. Но мы имеем право отвечать на провокации. Сирия будет прилагать усилия для освобождения каждой пяди нашей земли от господства террористических группировок, мы подразумеваем «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и другие, а также те, которые не соблюдают режим прекращения боевых действий, пояснил руководитель правительственной делегации.

Глава делегации сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш сообщил, что на встрече сторонам удалось достичь некоторых позитивных результатов. В частности, это заявление российской стороны о прекращении обстрела освобожденных районов.

Мы также подтвердили создание комиссии, в составе которой будут турецкая сторона, Россия, большая роль будет уделена арабской группе в этой комиссии. Арабская группа будет состоять из представителей Саудовской Аравии, Иордании, Катара и ОАЭ. Мы не принимаем роль Ирана. Иран отправляет группировки в Гуту с тем, чтобы оказывать сопротивление. По этому поводу не было достигнуто договоренности, заявил Мохаммед Аллуш.

Вопросы, регламентирующие ответственность за нарушение перемирия, повстанцы намерены согласовать в Анкаре.

- Мы со своей стороны представили документ, российская сторона также представила свой. Мы решили продолжить обсуждение и переговорный процесс в Анкаре. Документ, который касается механизма контроля за прекращением огня, также будет обсуждать международная комиссия, сообщил М. Аллуш.

В целом стороны встречи выразили приверженность прекращению огня и укреплению режима перемирия.

Напомним, первая встреча Астанинского процесса по вопросам сирийского урегулирования состоялась 23-24 января по инициативе Турции, России и Ирана. По итогам первого раунда переговоров принято итоговое коммюнике, в котором страны-гаранты договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.