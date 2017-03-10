Работать только по договору

Данил Утюпин

Безработица, сопровождающая любой экономический кризис, дает широкие возможности недобросовестным предпринимателям использовать неоплачиваемый труд стажеров, обещая в будущем рабочее место.

Уже очень давно в казахстанском Интернете размещают так называемые черные списки работодателей, где люди делятся тем, как в различных компаниях обманывают сотрудников, штрафуют за различные мелочи, увольняют, не выплатив заработную плату. Одним из частых упреков в адрес таких организаций является обвинение в использовании бесплатного труда так называемых стажеров. Последних нанимают на работу при условии, что они должны отработать на компанию месяц, два или больше, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Очень часто за это время им ничего не выплачивается.

При этом некоторые работодатели пользуются такой возможностью не для того, чтобы найти и проверить подходящего кандидата, а чтобы постоянно иметь бесплатную рабочую силу. Такое происходит не только в Казахстане, но и во многих других странах. Причинами такого положения дел являются как алчность недобросовестных работодателей, так и незнание своих прав работниками и стажерами.

- Неоплачиваемый труд используется под двумя вывесками: стажировка и испытательный срок. Любое начало трудовых отношений должно быть отрегулировано договором, стажировка в том числе. Стажировка по Трудовому кодексу это повышение квалификации уже при наличии трудовых отношений. Стажировка, испытательный срок применительно к рассматриваемой ситуации это использование труда работника в организации работодателя без оформления трудовых отношений, и, как правило, без оплаты. Работодатель при этом нарушает требования трудового законодательства, так как фактическое допущение к работе осуществляется только после подписания сторонами трудового договора, подчеркивает адвокат, член Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Толеген Шайков.

В ответе на наш запрос в Министерство труда и социальной защиты населения РК говорится: «Трудовым кодексом РК понятие «стажировка» не регламентировано. Вместе с тем трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом. Трудовые отношения это отношения между работником и работодателем, возникающие при осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством РК, соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя. В соответствии с п. 3 ст. 33 Кодекса допуск к работе лица осуществляется только после заключения трудового договора. Согласно п. 1 ст. 36 Кодекса при заключении трудового договора в трудовом договоре может быть установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Испытательный срок начинается с начала действия трудового договора. Работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами РК, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя».

Но при этом организация имеет право давать стажерам нагрузку штатных сотрудников и ничего не выплачивать за это, если это оговорено в трудовом договоре и при согласии всех сторон, отмечает Т. Шайков. Также работник имеет право на доплату за проведение обучения других работников.

Учитывая, что данное явление в Казахстане распространено уже достаточно широко, возникает вопрос, должно ли государство мониторить эту сферу и пресекать злоупотребления?

В ответе Министерства труда и социальной защиты населения говорится: «Мониторинг организаций, использующих труд стажеров, не проводится. Вместе с тем Министерством совместно с местными исполнительными органами принимаются системные меры по недопущению дестабилизации ситуации в трудовой сфере. Данные меры реализуются путем выявления и устранения наиболее негативных с точки зрения влияния на ситуацию в трудовой сфере факторов. В частности, по линии Министерства проводится ежемесячный мониторинг социальной напряженности в трудовой сфере с составлением Карты трудовых рисков; ежемесячный мониторинг заключения меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов, работодателями, профсоюзами предприятий по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и гарантий работников, социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых работников, а также контроль выполнения взятых в рамках меморандумов обязательств; еженедельный мониторинг массового высвобождения работников; контроль и мониторинг соблюдения работодателями трудового законодательства. Неправомерные действия работодателя могут быть обжалованы в государственную инспекцию труда по месту нахождения организации».

В свою очередь, Т. Шайков считает, что полностью решить эту проблему и исключить обман работников работодателями невозможно, потому что в трудовых отношениях обе стороны имеют противоположные интересы работник хочет меньше работать и больше получать, а работодатель загружать сотрудников побольше, а платить поменьше. Поэтому работники сами должны быть заинтересованы в оплате своего труда. Необходимо требовать заключения трудового договора до начала трудовых отношений, где оговорены все условия, в том числе размер оплаты труда. При нарушении трудовых прав эксперт рекомендует обращаться в прокуратуру. Кроме того, еще до подписания трудового договора желательно проконсультироваться с юристом.