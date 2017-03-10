По месту открытия наследства

Булбулназ Тулеубаева,

судья Семейского городского суда

Переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу наследнику называется наследованием, которое осуществляется по завещанию или по закону. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства.

В состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его умершим. Временем его открытия является день смерти наследодателя, а при объявлении умершим день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день. Если в один и тот же день умерли лица, которые вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно, и наследование открывается после каждого из них, а к наследованию призываются наследники каждого из них. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно место нахождения имущества или его основной части.

В соответствии с п. 1 ст. 1072 Гражданского кодекса РК для приобретения наследства наследник по закону или по завещанию должен его принять. Способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.

Наследство, открывшееся до введения в действие Гражданского кодекса (Особенная часть) (до 1 июля 1999 года) и после введения в действие изменений, внесенных в Гражданский кодекс (Особенная часть), Законом РК от 12 января 2007 года должно быть принято наследником путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо путем фактического его принятия.

Согласно п. 2 ст. 1072-1 ГК под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника, которые свидетельствуют о вступлении его во владение или в управление наследственным имуществом, осуществление действий по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств и притязаний третьих лиц, производство за свой счет оплаты расходов на содержание наследственного имущества, долгов наследодателя либо получение причитавшихся наследодателю денег. Указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Другие лица, для которых наследование наступает вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения наследника от наследования по основаниям, установленным в ст. 1045 ГК, вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права на наследование.

По наследству, открывшемуся в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года, наследник приобретает право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени его открытия при условии, что он не откажется от наследства в течение шести месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию, не будет лишен права наследовать по основаниям, предусмотренным ст. 1045 ГК, и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником в установленном законом порядке.

Наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Поэтому получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием к утрате наследственных прав.

Если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в п. 2 ст. 1072-1 ГК, но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследник вправе обжаловать действия нотариуса в суд в порядке особого производства.

В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу бесспорных доказательств, необходимых для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, то он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого производства. Если при этом возникает спор о праве, то установление такого факта производится в исковом порядке.

Рассматривая заявление наследника о восстановлении срока для принятия наследства в соответствии со ст. 1072-3 ГК, суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий: если отсутствуют доказательства фактического принятия наследства; срок пропущен по уважительной причине (болезнь наследника, а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства); наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

При этом следует иметь в виду, что шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства восстановлению в порядке ст. 128 ГПК не подлежит. Поскольку определение начала течения этого срока связано с моментом окончания обстоятельств, послуживших причиной пропуска срока принятия наследства, то заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство принимается в производство суда независимо от истечения шестимесячного срока, указанного в ст. 1072-3 ГК. Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела.

Заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения наследственного имущества или основной его части в порядке искового производства, с участием других наследников, принявших наследство. При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства.

При удовлетворении заявления суд в резолютивной части решения указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.