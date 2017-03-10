Утверждены Правила кредитования/микрокредитования в городах и Правила гарантирования по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями/банками второго уровня в городах

В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 утверждены: 1) Правила кредитования/микрокредитования в городах, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2) Правила гарантирования по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями/банками второго уровня в городах, согласно приложению 2 к настоящему приказу. В частности микрокредиты участникам Программы предоставляются кредиторами за счет бюджетных средств. Уполномоченный орган выделяет МИО средства для микрокредитования проектов участников Программы. МИО на условиях софинансирования выделяют дополнительные средства из местного бюджета. Между МИО и организацией микрокредитования заключается договор займа, в соответствии с которым общая сумма бюджетных средств в виде бюджетного кредита выделяется организации микрокредитования на следующих условиях: 1) сроком не более 7 (семь) лет на принципах возвратности, срочности, платности, обеспеченности и целевого использования с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %; 2) целевое назначение бюджетного кредита - размещение средств в кредиторах для дальнейшего финансирования участников Программы, реализующих или планирующих реализовать проекты в городах Республики Казахстан; 3) срок освоения средств - 12 месяцев; 4) льготный период по погашению основного долга - не более одной трети продолжительности срока кредитования. Организация микрокредитования на основании заявок кредиторов определяет перечень кредиторов, соответствующих требованиям настоящих Правил, и суммы размещения по ним; Организация микрокредитования заключает с кредиторами в соответствии с гражданским законодательством кредитные соглашения на следующих условиях: 1) кредит предоставляется в форме кредитной линии сроком не более7 (семь) лет, под 1% годовых с целевым назначением финансирование проектов участников Программы, в том числе проектов начинающих предпринимателей, которые реализуются и/или планируется реализовать в городах Республики Казахстан; 2) валюта кредита - тенге; 3) срок освоения кредиторами размещенных средств 12(двенадцать) месяцев с даты заключения кредитного соглашения; 4) в рамках кредитного соглашения кредитные средства кредиторам выдаются одной суммой (одним траншем) или несколькими траншами. При этом транш (-и) выдаются в рамках одного кредитного соглашения. При этом каждый транш выдается на основании заявки кредитора под сформированный перечень проектов участников Программы. 5) льготный период по погашению основного долга - не более одной трети продолжительности срока кредитования. 6) кредиты для БВУ предоставляются без обеспечения. Кредиты для финансово устойчивых МФО с рейтингом «высоконадежный» и «надежный», рассчитанным в соответствие с внутренними документами организации микрокредитования, предоставляются без обеспечения. Кредиты МФО с более низким уровнем рейтинга предоставляются под обеспечение (гарантии банков второго уровня, деньги, банковские вклады, объекты недвижимости, земельные участки), отвечающему требованиям залоговой политики организации микрокредитования; 7) кредиторы отчитываются перед организацией микрокредитования по освоению и целевому использованию размещенных кредитных средств. Порядок, форма и периодичность предоставления отчетов кредиторами, а также иные условия предоставления кредита устанавливаются кредитным соглашением; 8) в случаях неиспользования или неполного использования кредиторами суммы кредита в период доступности кредитного соглашения, нецелевого использования, полного или частичного неосвоения кредиторами размещаемых средств, и/или при наступлении иных случаев, предусмотренных кредитным соглашением, организация микрокредитования применяет в отношении кредиторов меры согласно условиям кредитного соглашения, в том числе, вправе инициировать вопрос досрочного расторжения кредитного соглашения и (или) отзыва размещенных средств с дальнейшим их перераспределением среди других кредиторов. Перераспределение отозванных, а также досрочно погашенных кредиторами средств осуществляется среди кредиторов по согласованию с уполномоченным органом; 9) кредиторами не направляются выделяемые средства на инвестирование в финансовые инструменты и/или операции с ними, а также на валютный рынок для покупки иностранной валюты; 10) в течение действия кредитного соглашения средства кредита, возвращенные участниками Программы, путем погашения ранее полученных микрокредитов, направляются кредиторами в течение трех месяцев на дальнейшее финансирование проектов участников Программы, на условиях, определенных кредитным соглашением, либо досрочно возвращены организации микрокредитования. Также участниками гарантирования в рамках Программы могут быть предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты во всех городах, за исключением малых городов, без отраслевых ограничений и без учета места регистрации предпринимателя. К участию в гарантировании при условии соответствия условиям Программы допускаются: 1) предприниматели, получающие государственную финансовую поддержку через МФО/БВУ; 2) предприниматели, не имеющие на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением кредита/микрокредита задолженностей по уплате налогов, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет. Гарантии не предоставляются: 1) предпринимателям, реализующим проекты в металлургической промышленности включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918; 2) предприниматели, осуществляющие деятельность в горнодобывающей промышленности, за исключением разработки гравийных и песчаных карьеров; 3) предприниматели, учредителями которых являются национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации), а также юридические лица, созданные в форме частного учреждения. Не гарантируются кредиты/микрокредиты: 1) направленные на выкуп долей, акций организаций и предприятий; 2) напрямую выданные государственными институтами развития; 3) в виде овердрафта; 4) направленные на рефинансирование ранее полученных кредитов/микрокредитов; 5) сумма которых недостаточна (с учетом собственного участия) для реализации инвестиционного проекта. В рамках Правил гарантирования МФО/БВУ не взимают какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом/микрокредитом, за исключением связанных: 1) с изменением условий кредитования, инициируемых предпринимателем; 2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по кредиту/микрокредиту. Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым МФО/БВУ с 1 января 2017 года на создание новых микропредприятий, расширение существующего бизнеса в городах. По решению гаранта имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по кредиту/ микрокредиту (-ам), подлежит страхованию. Гарант вправе требовать от предпринимателя предоставления гарантий аффилиированных и связанных юридических и физических лиц. Гарантирование осуществляется только по кредитам/микрокредитам с номинальной ставкой вознаграждения не более 6 % годовых. Сумма кредита/микрокредита (-ов) МФО/БВУ на одного предпринимателя, по которому осуществляется гарантирование, не превышает 8 тысяч месячных расчетных показателей. При этом сумма кредита/микрокредита (-ов) рассчитывается для одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту/микрокредиту (-ам) аффилиированных с ним лиц. Кредит/микрокредит предоставляется в тенге. Для начинающего предпринимателя размер гарантии составляет до 85 % от суммы кредита/микрокредита, при этом начинающий предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту/микрокредиту (залоговой) стоимостью в размере не менее 15 % от суммы кредита/микрокредита. При расчете достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и залог долей участия в уставном капитале. Допускается аффилиированность начинающего предпринимателя с действующими предпринимателями при условии создания нового вида деятельности, отличающегося от текущей деятельности действующего аффилированного предпринимателя (на уровне класса общего классификатора видов экономической деятельности) Для действующего предпринимателя размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита/микрокредита, при этом предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту/микрокредиту (залоговой) стоимостью в размере не менее 50 % от суммы кредита/микрокредита. При расчете достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и залог долей участия в уставном капитале. Срок предоставляемой гарантии - до 5 (пяти) лет, включительно. По кредитам/микрокредитам 100 % которых направлено на пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет до 3 (трех) лет, включительно; Кредит/микрокредит, по которому заключается договор гарантии, оформляется в виде самостоятельного договора о предоставлении микрокредита/договора банковского займа. Стоимость гарантии, которую оплачивает местные исполнительные органы гаранту, составляет 20% от суммы гарантии. При превышении выплаченных гарантом требований МФО/БВУ порога свыше 10 % от объема (остатка задолженности) кредитного портфеля, сформированного под гарантию гаранта, дальнейшая выдача гарантий по кредитам/микрокредитам данной МФО/БВУ приостанавливается. МФО/БВУ сообщает в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней в письменном виде о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности МФО/БВУ, а также единовременной продаже или ином единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более чем 10 % акций/доли МФО/БВУ. Гарант вправе проводить рекламную компанию реализуемой Программы и размещать на своем официальном веб-сайте информацию о реализации Программы. Гарант отказывает в предоставлении гарантии в случаях: 1) экономической нецелесообразности и неэффективности проекта по итогам проведенного прогнозного финансового анализа и потребности данного проекта в реализуемом городе; 2) несоответствия проекта условиям Программы; 3) наличия отрицательной кредитной истории потенциального участника Программы и аффилиированных с ним юридических и физических лиц. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.