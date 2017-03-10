Без вызова сторон

Ж. Дуйсенова,

судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

В целях реализации задачи повышения уровня доступа к правосудию, сокращения сроков рассмотрения дел в гражданском процессуальном законодательстве по отдельным категориям гражданских дел введен институт упрощенного (письменного) судопроизводства.

Рассмотрение дела по правилам искового производства в общем порядке и рассмотрение дела в упрощенном (письменном) производстве отличаются тем, что в последнем случае рассматриваются дела, не представляющие сложности, ряд процессуальных действий не производится, что позволяет рассмотреть дело в установленный законом месячный срок.

Гл. 13 ГПК РК регламентирует порядок и особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного (письменного) судопроизводства. Основной особенностью упрощенного производства является то, что рассмотрение и разрешение дела осуществляется на основании письменных документов без проведения судебного разбирательства с вызовом сторон, что создает условия для рассмотрения таких дел в сокращенные сроки.

Также введение института упрощенного судопроизводства учитывает, что срок рассмотрения гражданского дела должен соответствовать его фактической сложности и интересам лиц, участвующих в деле.

Категории дел, которые могут быть рассмотрены в упрощенном (письменном) производстве, являются несложными, требования фактически основаны на соглашении сторон. В связи с чем установление месячного срока со дня принятия заявления для их рассмотрения является целесообразным и оправданным.

Ст. 145 ГПК содержит перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства. Основаниями для требований по таким делам являются денежные обязательства и неисполнение соглашений, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров. Отличие от приказного производства заключается в рассмотрении требований, по которым между сторонами имеется спор.

При рассмотрении дела в упрощенном порядке предусмотрена возможность дополнительного обращения истца в суд с заявлением об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований в пределах перечня требований, установленных ст. 145 ГПК. Правовых запретов для принятия таких заявлений не имеется.

Применение упрощенного порядка рассмотрения дела возможно как по инициативе истца, так и по усмотрению суда. Ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства может содержаться в исковом заявлении либо быть оформлено в виде отдельного документа. Если такого ходатайства не заявлено, а требования подпадают под перечень, предусмотренный законодателем, суд должен рассматривать дела по правилам упрощенного (письменного) производства.

Рассмотрение дел указанной категории в упрощенном (письменном) производстве является своеобразным показателем развития судебной системы, поскольку приближает момент восстановления нарушенных прав ввиду сокращенного срока рассмотрения таких дел, не требуется проведения полного объема подготовительных действий, проведения судебного заседания и неоправданного затягивания рассмотрения дела стороной ответчика.

Исковое заявление с приложенными к нему документами в порядке упрощенного производства подается в суд с соблюдением правил подсудности в письменной форме либо в форме электронного документа.

При принятии заявления суд проверяет соответствие содержания искового заявления и приложенных к нему документов положениям ст. ст. 148 и 149 ГПК.

В целях защиты интересов и прав сторон гражданского судопроизводства законодателем предусмотрен порядок перехода к рассмотрению дела по правилам общего искового судопроизводства.

Суд устанавливает 15-дневный срок для представления отзыва или возражения стороной ответчика. Непредставление отзыва в установленный судом срок при надлежащем его извещении не препятствует рассмотрению дела в порядке упрощенного (письменного) производства. Поступившие до вынесения решения судом, но после истечения представленного судом срока отзыв и документы с обоснованием невозможности их предоставления своевременно судом принимаются.

В случае вынесения решения до поступления отзыва и документов они подлежат возвращению ответчику письмом. В случае несогласия с решением суда ответчиком может ставиться вопрос о его пересмотре при наличии оснований, установленных ч. 2 ст. 147 ГПК. После истечения сроков для предоставления ответчиком отзыва, доказательств и иных документов суд рассматривает дело в порядке упрощенного (письменного) производства.

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства предполагается, что предъявленные истцом требования и представленные доказательства не вызывают сомнения в их обоснованности. В противном случае суд переходит к рассмотрению дела по правилам искового производства в общем порядке для выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств, а также при наличии оснований, установленных ч. 3 ст. 144 ГПК.

Также особенностью указанного вида судопроизводства является то, что по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного (письменного) производства, суд выносит краткое решение, состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной частей, которое должно соответствовать требованиям, установленным гл. 19 ГПК.

Копии решения суда высылаются сторонам с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование его получения адресатом (заказным письмом с уведомлением, посредством электронных информационных сервисов и порталов), либо выдаются истцу, ответчику или их представителям не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Также в порядке упрощенного (письменного) производства может быть прекращено производство по делу, заявление оставлено без рассмотрения по основаниям, установленным ст. ст. 277, 279 ГПК, по предоставленным сторонами документам без вызова сторон.