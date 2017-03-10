Шварценеггер думает об участии в выборах в сенат США
10 марта 2017, 11:09
Сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.
Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление официального представителя артиста, передает РИА Новости.
"Мы оставляем за собой все варианты действий", — заявил представитель актера Дэниел Кетчелл.
По его словам, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.
Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу "поменяться работами". Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.
Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848066-1db321612969e83b2aa9620225e97fe3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...