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Шварценеггер думает об участии в выборах в сенат США

10 марта 2017, 11:09

Сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.


Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление официального представителя артиста, передает РИА Новости.

"Мы оставляем за собой все варианты действий", — заявил представитель актера Дэниел Кетчелл.

По его словам, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.

Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу "поменяться работами". Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.

Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова

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