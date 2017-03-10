Разъяснен новый формат проведения ЕНТ в Таразе

Новый формат ЕНТ состоит из двух блоков, включающих 3 обязательных предмета по 20 заданий и 2 профильных предмета по 30 заданий.

Почти 9 тысяч учащихся 324 общеобразовательных средних школ Жамбылской области заканчивают обучение. Для информирования населения о новшествах проведения ЕНТ и итоговой аттестации утвержден областной план мероприятий, проводится разъяснительная работа среди выпускников школ, их родителей, передает пресс-служба акима области.





Новый формат ЕНТ состоит из двух блоков, включающих 3 обязательных предмета по 20 заданий и 2 профильных предмета по 30 заданий.





Профильные состоят из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов дают проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Время проведения тестирования 3 часа 30 минут, проходной балл (50) остается без изменений, максимальный балл 140, за счет нескольких правильных ответов в заданиях по профильным предметам. Прием заявлений на участие в тестировании начнется 10 марта и завершится 10 мая. ЕНТ пройдет с 20 июня по 1 июля. Возможна пересдача на платной основе в августе 2017 года и в январе 2018 года, пояснили в управлении образования.





«Обладатели «Алтын белгі», победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях, при этом, если их результаты будут равными с теми, кто не обладает вышеперечисленными наградами, будут преобладать в получении грантов. В 2016 - 2017 учебном году 324 средние школы области окончат 8 783 учащихся. В том числе на казахском языке обучения 6 631, на русском - 2 136 и на узбекском 16 человек. «Итоговая аттестация в школах проводится по пяти предметам. Это родной язык и литература (письменно в форме эссе - 3 часа), казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения (тестирование). История Казахстана (устный экзамен). Алгебра и начала анализа (5-часовой письменный экзамен). Есть еще предмет по выбору в форме тестирования. Все выпускные экзамены пройдут на базе школы по месту их обучения, оценивать будет экзаменационная комиссия.





Сроки итоговой аттестации будут устанавливаться приказом Министерства образования и науки. Все материалы итоговой аттестации составляются и доставляются Национальным центром тестирования до управлений образования, а управлениями образования до школ.





В Таразе функционирует республиканский он-лайн центр USTADI, где выпускники школ могут пройти пробное тестирование. Кроме того, на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz. запущена процедура прохождения пробного он-лайн тестирования по предметам нового формата ЕНТ 2017 года.



