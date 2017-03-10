В Германии по подозрению в убийстве ребенка арестован подросток

Полиция Германии после облавы в городе Херне арестовала 19-летнего подростка, которого подозревают в убийстве девятилетнего мальчика, жившего по соседству,

Как сообщают немецкие СМИ, Хессе сам сдался властям. Во время устроенной полицейскими облавы он подошел к сотрудникам правоохранительных органов, спрашивавших о нем в одном из местных ресторанов, и признался, что он и есть подозреваемый в убийстве.

Полицейские начали поиски Марселя Хессе после того, как в понедельник в подвале его дома был обнаружен труп мальчика. Сообщается, что подозреваемый опубликовал в интернете фотографию тела убитого.





По данным полиции, девятилетний мальчик умер от многочисленных ножевых ранений. Родственники убитого рассказали, что Хессе попросил мальчика помочь ему, но тот не вернулся. Отчим мальчика отправился искать его и нашел тело ребенка в подвале дома Хессе.





После обнаружения тела воспитателям в детских садах города было рекомендовано не выпускать детей на улицу. Полиция предупреждала, что подросток может быть вооружен.





Один из очевидцев рассказал, что Хессе сообщал о своем нападении в мессенджере WhatsApp. Изначально он намеревался покончить с собой, однако в итоге вместо этого решил убить мальчика.





Хессе в сети также утверждал, что помимо ребенка убил женщину. Однако ее тело не обнаружено - вместо этого в соседней квартире полицейские нашли труп мужчины.