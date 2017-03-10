Тенге теряет позиции
10 марта 2017, 11:18
Объем торгов составил 68 млн 600 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 10 марта 2017 года составил 318,27 тенге. По сравнению с утренней сессией 9 марта (316,76/$1) нацвалюта ослабла на 1,51 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,5 тенге за доллар США, максимальный - 319 тенге. Объем торгов составил 68 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 106.
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