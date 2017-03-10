Чемпион мира по мотогонкам погиб во время тренировки

Выступающий за команду Suzuki спортсмен попал в аварию на выезде с пит-лейна на первом же тестовом заезде сезона

Французский мотогонщик Антони Деляль погиб во время тренировки на трассе в Ногаро (Франция) . Об этом в четверг сообщает . Об этом в четверг сообщает Motorsport





Выступающий за команду Suzuki спортсмен попал в аварию на выезде с пит-лейна на первом же тестовом заезде сезона. Трагедия случилась во время подготовки к гонке 24 Heures Motos.





35-летнему спортсмену моментально оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли. О причинах происшествия не сообщается.





Деляль был пятикратным чемпионом мира в мотогонках на выносливость. У 35-летнего гонщика остались жена и двое детей.



