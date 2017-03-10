Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса Singer
10 марта 2017, 11:30
В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself».
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса «Singer 2017», сообщает МИА «Казинформ».
В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself».
Итоги 9-го тура:
1. Линь Чжисюань;
2. Димаш Қудайбергенов;
3. Группа Lion;
4. Sandy;
5. Ли Цзянь;
6. Лян Бо;
7. Пэн Джияхуэй;
8. Чжан Цзе.
До финала конкурса остался лишь один тур. Из семерых исполнителей, вступивших в состязание в начале, остались трое: Димаш, Sandy и групп Lion.
Фото: 1show.kz
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