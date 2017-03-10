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Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса Singer

10 марта 2017, 11:30

В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself».


Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса «Singer 2017», сообщает МИА «Казинформ».

В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself».

Итоги 9-го тура:
1. Линь Чжисюань;
2. Димаш Қудайбергенов;
3. Группа Lion;
4. Sandy;
5. Ли Цзянь;
6. Лян Бо;
7. Пэн Джияхуэй;
8. Чжан Цзе.

До финала конкурса остался лишь один тур. Из семерых исполнителей, вступивших в состязание в начале, остались трое: Димаш, Sandy и групп Lion.

Фото: 1show.kz

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