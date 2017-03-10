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Новости за сегодня

Наступило время перемен

 

Вчера в СЦК состоялся брифинг, на котором сенаторы дали разъяснения по основным положениям Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Перед журналистами выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Серик Акылбай и секретарь комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Владимир Редкокашин.

Они напомнили, что 6 марта текущего года Парламент РК на совместном заседании палат единогласно принял во втором и окончательном чтении изменения в Основной закон, подчеркнув, что конституционная реформа направлена на дальнейшую демократизацию и консолидацию казахстанского общества.

- Сегодня наша страна известна во всем мире, - сказал Серик Акылбай. - Во многом это заслуга нашего Президента - Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Сенатор также отметил, что во время всенародного обсуждения поступило около 6 тысяч предложений.

Одна из важнейших поправок внесена в статью 91 нашей Конституции, она направлена на неизменяемость такой нормы, как наша независимость и существующие принципы управления государством. Независимость страны не может быть изменена даже путем принятия нового Основного закона.

Утвержденные конституционные поправки затронули вопросы усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствования деятельности правоохранительных органов и судебной системы. В частности, документ расширяет роль Мажилиса - нижней палаты Парламента - при формировании Кабинета министров и в ходе проверок деятельности сформированного Правительства. Перераспределяются также некоторые другие президентские полномочия, которые делят между собой Правительство и Парламент.

- То, что закон был принят депутатами единогласно, служит своего рода доказательством веры в будущее нашей страны, - считает сенатор Владимир Редкокашин. - Основной смысл всех поправок и дополнений - это усиление ответственности Правительства и Парламента.

 

Максут Иржанов

 

10 марта 2017, 11:32
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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