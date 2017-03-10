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Новости за сегодня

Одного из подозреваемых в убийстве подростка в Шымкенте поймали в соседней области

 

Сегодня, 10 марта, сотрудники Енбекшинского ОП УВД Шымкента на территории Жамбылской области задержали одного из подозреваемых, причастного к стрельбе в районе Ворошиловки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Один из подозреваемых задержан сегодня ранним утром на территории соседней Жамбылской области в Кордайском районе. Задержанный 1991 года рождения, житель Шымкента, безработный, ранее был судим за грабеж. Свою вину подозреваемый полностью признает.

Напомним, что по факту стрельбы 9 марта в Шымкенте, в результате которой погиб подросток, 2002 г.р., и были ранены двое, 1995 и 1999 г.р., начато досудебное расследование. Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми. Все они живут по соседству в районе Ворошиловки. Полицейскими установлены все участники происшедшего. Подозреваемых четверо. Полицейские принимают меры к задержанию остальных участников преступления.

 

10 марта 2017, 11:44
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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