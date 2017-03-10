В ЮКО построят завод по производству топлива стандарта Евро-5

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с президентом российского ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Иваном Лачугиным и президентом казахстанской компании «Саутс-Ойл» Серикжаном Сейтжановым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе встречи глава региона поблагодарил высоких гостей и ознакомил с достижениями региона в сфере промышленности и сельского хозяйства. Кроме этого, Жансеит Кансеитович отметил, что продвижение на зарубежные рынки инвестиционного и туристического потенциала области, является главной и приоритетной задачей, а также призвал к совместной работе.

«В Южно-Казахстанской области для инвесторов, со стороны акимата создаются все благоприятные условия. Сегодня в области, в 11 индустриальных зонах реализуется 151 инвестиционный проект, а в специальной экономической зоне «Оңтүстік» осуществляют свою деятельность 10 крупных предприятий. Кроме того, для потенциальных инвесторов предусмотрены налоговые льготы», - сказал аким.

В свою очередь, представитель российской компании И.Лачугин сообщил, что совместно с казахстанским предпринимателем С.Сейтжановым разрабатывают проект и планируют начать строительство нефтехимического комбината по производству топлива стандарта Евро-5. Вместе с тем, он выразил благодарность главе региона за поддержку, оказываемую со стороны акимата.