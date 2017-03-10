В ЮКО построят завод по производству топлива стандарта Евро-5
10 марта 2017, 11:48
Для инвесторов со стороны акимата области создаются все благоприятные условия.
Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с президентом российского ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Иваном Лачугиным и президентом казахстанской компании «Саутс-Ойл» Серикжаном Сейтжановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
В ходе встречи глава региона поблагодарил высоких гостей и ознакомил с достижениями региона в сфере промышленности и сельского хозяйства. Кроме этого, Жансеит Кансеитович отметил, что продвижение на зарубежные рынки инвестиционного и туристического потенциала области, является главной и приоритетной задачей, а также призвал к совместной работе.
«В Южно-Казахстанской области для инвесторов, со стороны акимата создаются все благоприятные условия. Сегодня в области, в 11 индустриальных зонах реализуется 151 инвестиционный проект, а в специальной экономической зоне «Оңтүстік» осуществляют свою деятельность 10 крупных предприятий. Кроме того, для потенциальных инвесторов предусмотрены налоговые льготы», - сказал аким.
В свою очередь, представитель российской компании И.Лачугин сообщил, что совместно с казахстанским предпринимателем С.Сейтжановым разрабатывают проект и планируют начать строительство нефтехимического комбината по производству топлива стандарта Евро-5. Вместе с тем, он выразил благодарность главе региона за поддержку, оказываемую со стороны акимата.
Следует отметить, что товарооборот между Казахстаном и Россией в 2016 году составил 13583.5 млн. долларов США. Из них 3509,2 млн. долларов США это экспорт, а 9129,8 млн. долларов США это импорт.
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