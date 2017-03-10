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Новости за сегодня

На одну тысячу казахстанцев приходится 250 машин

 

В Казахстане количество автомобилей достигло 4,4 млн единиц, сообщает МИА «Казинформ».

Согласно базы данных МВД РК на 1 марта 2017 года, на государственном учёте состоит 4 миллиона 425 тысяч 770 единиц транспортных средств. Таким образом, на 1000 человек приходится 250 машин.

«Ежегодно выдаётся порядка 540-570 тысяч водительских удостоверений. В 2016 году выдано 563 тысячи 956 удостоверений, в том числе впервые получили 194 тысячи 559 человек», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Добавим, 17 лет назад, в 2000 году количество транспорта в стране не превышало 1,3 миллиона. Из них легковых автомобилей было 1 млн 298 единиц.

На сегодня официально по Казахстану зарегистрировано 3 миллиона 845 тысяч 301 легковая машина.

 

10 марта 2017, 11:48
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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