Виндикация как способ защиты права собственности

Виндикационный иск представляет собой способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может требовать свое имущество из чужого незаконного владения, что предусмотрено о ст. 260 ГК РК. Право на истребование имущества из чужого незаконного владения, согласно ст. 265 ГК принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законодательными актами или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника. При этом следует иметь в виду, что при виндикации подлежит истребованию из чужого незаконного владения индивидуально-определенная вещь, а в случае, если истребуемое имущество пришло в негодность, отсутствует у ответчика, виндикационный иск не подлежит удовлетворению. Следует особо отметить, что бремя доказывания факта нахождения имущества в собственности или ином законном владении у лица лежит на истце, в противном случае, в виндикации может быть отказано, а при утрате, уничтожении имущества по вине фактического владельца, собственник имеет право лишь на защиту своих имущественных интересов, в частности с помощью иска из причинения вреда или иска из неосновательного обогащения, с определением реальной стоимости имущества с установлением всех обстоятельств дела.

Выбытие имущества из владения собственника по договору, пусть и расторгнутому впоследствии, является выбытием имущества по воле и влечет невозможность истребования указанного имущества у последующего добросовестного возмездного приобретателя.

При обращении в суд с требованием о выселении, истцы не проводят разграничение между понятиями выселение и истребованием имущества из чужого незаконного владения, оплачивая государственную пошлину как по неимущественному требованию, при том, что истребование имущества из чужого незаконного владения производится путем выселения, последний является только способом исполнения виндикации, а выселение как самостоятельное требование регулируется нормами жилищного законодательства.

Пункт 9 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 07.07.2016 г. № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» (далее - НП) дает разъяснение, что истребование имущества собственником из чужого незаконного владения (виндикация) согласно статье 260 ГК в одних случаях может применяться как защита права собственности без признания сделки недействительной вследствие ее отсутствия, а в других случаях - как последствия недействительной сделки с учетом имеющихся обстоятельств.

Реституция не применяется как самостоятельный способ защиты права, а применяется как последствие признания сделки недействительной.

Пункт 10 НП устанавливает, что в целях правильного применения последствий недействительности сделки судам необходимо установить стороны по сделке, является ли одна из сторон собственником имущества, какие конкретно наступили последствия по недействительной сделке и, исходя из этого, определить, какой нормой ГК регулируется применение таких последствий.

Указанная норма имеет значение для определения, что подлежит применению в конкретном случае - виндикация или реституция, поскольку реституция может быть применена в случае, если стороной, признанной недействительной сделки, является собственник имущества, и при такой ситуации каждая сторона приводится в первоначальное положение. Следовательно, при разрешении вопроса о допустимости применения реституции необходимо устанавливать, кто является собственником предмета сделки и производить реституцию только в случае, если сторона недействительной сделки является его собственником.

Если собственник имущества не является стороной недействительной сделки, то по общему правилу последствия недействительности сделки наступают в соответствии со ст. 260 ГК в виде истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикация).

При реституции требование о возврате полученного имущества по недействительной сделке по общему правилу влечет возврат встречного предоставления за полученное имущество. При виндикации ввиду отсутствия обязательственных отношений между истцом и ответчиком последний не может заявлять какие-либо требования к истцу (виндиканту).

При применении последствий недействительности сделки следует учесть, что двусторонняя реституция не может быть применена как последствие в случае, если суд установит, что в результате совершения одной (первой) недействительной сделки спорное имущество вновь отчуждено новым приобретателям на основании последующих сделок. В этом случае у истца возникает право на истребование имущества из чужого незаконного владения у добросовестного приобретателя в порядке статей 260 и 261 ГК либо на применение иных последствий по недействительным сделкам.

Статьей 261 ГК установлено, что собственник имущества имеет право на истребование имущество при добросовестности приобретателя по возмездной сделке в том случае, если имущество выбыло из его владения в

В порядке виндикации также подлежит истребованию имущество у добросовестного приобретателя в случае, если в результате совершения одной (первой) недействительной сделки спорное имущество вновь отчуждено новым приобретателем на основании последующих сделок (пункт 14 НП), поскольку реституция здесь не может быть применена ввиду отсутствия имущества у стороны по первой сделке.

Из пунктов 12, 13 НП следует, что добросовестность приобретателя не является основанием для отказа в признании сделки, с участием добросовестного приобретателя недействительным.

Таким образом:

при применении виндикации как самостоятельного способа защиты права, необходимо исходить из того, что:

1. Право предъявления такого иска принадлежит собственнику имущества;

2. Имущество должно быть индивидуально- определенным;

3. Имущество должно иметься в наличии у лица, у которого истребуется это имущество, доказательство чему должен предоставлять истец. При отсутствии имущества у истца возникает право на предъявление другого иска - возмещении убытков и т.п.

4. Виндикационный иск подлежит оплате государственной пошлиной как имущественное требование; при этом необходимо различать выселение лиц из жилища по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, по которым производится оплата государственной пошлины как по неимущественному требованию, и выселение из недвижимого имущества как способ виндикации, при которой цена иска определяется в соответствии со ст.104 ГПК.

При примирении виндикации как последствие недействительности сделки, необходимо исходить из следующего:

1. Право требования виндикации принадлежит собственнику имущества - предмета сделки. По смыслу ст.265 ГК данное право может принадлежать также законному владельцу;

2. Реституция применяется в случае, когда собственник имущества является стороной недействительной сделки, в противном случае как последствие недействительности сделки применяется виндикация

3. Если в результате совершения одной (первой) недействительной сделки спорное имущество вновь отчуждено новым приобретателям на основании последующих сделок применяется не реституция, а виндикация;

4. Если первая сделка признана недействительной, то последующие сделки признаются недействительными как по заявленному истца, так и без заявления такого требования ввиду их ничтожности.

5. Истцы должны указывать требование о применении последствий признания сделки недействительными, в случае, если такое требование не указано, необходимо уточнение требования о применении последствий недействительности сделки на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 3 НП).

6. Виндикация как следствие недействительности сделок применяется в случае признания сделки недействительной, и наличие обстоятельств, предусмотренных ст.263 ГК (добросовестность приобретателя) подлежит обсуждению при признании сделки недействительной.