Почему победителей международных школьных олимпиад лишили грантов и обязали сдавать ЕНТ

До 2017 года обладатели знака «Алтын белгі», победители республиканских, международных Олимпиад по предметам, выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ освобождались от сдачи ЕНТ и автоматически становились обладателями образовательного гранта. С принятием в 2016 году поправок в законодательство «Об образовании» они будут сдавать единый национальный тест и претендовать на образовательный грант на общих основаниях. При равном количестве баллов за ними сохраняется преимущественное право на получение грантов, сообщает Zakon.kz.

В прежнем законе победители республиканских и международных олимпиад, пребывающие в таком статусе в течение 3 лет освобождались от сдачи ЕНТ и автоматически становились обладателями гранта. Новые поправки отменяют прежние решения, но как быть с теми, кто защищал честь страны на интеллектуальной арене и надеялся получить обещанный грант? В ситуации попытался разобраться известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов.

- У призеров олимпиад осталось преимущественное право на предоставление гранта при равенстве балов, - сказал он.- Я как юрист, не вижу никаких нарушений в том, что они теперь будут сдавать ЕНТ. Считаю, что если существует единое национальное тестирование, то его должны сдавать все, без исключения. Поскольку олимпиады проводятся по определенным предметам, а не по всем тем, по которым сдается ЕНТ. Даже если ты являешься победителем 10 олимпиад по всем предметам, то ты должен сдать ЕНТ и доказать свои знания.

Бытует мнение, что участие и победа в олимпиадах дается легче, чем сдача ЕНТ. И проще принять участие в не самых престижных конкурсах и в будущем надеться на бесплатное получение высшего образования, чем сыграть в рулетку на ЕНТ и из-за пары балов не попасть в заветный список абитуриентов. Чем руководствуются учащиеся и их родители прагматическими целями или же развивают научный потенциал?

- Олимпиада - это мероприятие в рамках которой, выявляются победители и призеры, проще говоря, состязание. Существуют различные соревнования и по школьным предметам и по видам спорта. Есть те, кто побеждает честно. Но если на уровне Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира мы видим коррупционную составляющую, а мировые конкурсы красоты не проходят без коррупционных скандалов, то, что говорить о школьных олимпиадах? - задается вопросом юрист.

Участие в международных олимпиадах дело особо затратное. Расходы на перелет, проживание и изготовление научных проектов обходится в копеечку. К примеру, казахстанская семья на участие в международной олимпиаде, которая прошла в минувшем году в Сеуле потратила порядком $6000. Эта сумма могла бы покрыть обучение в ВУЗе среднего уровня, конечно родители школьников не довольны новыми поправками закона.

- Претензии родителей заключаются в том, что они руководствовались ранее действующим законом. Это не имеет отношения к принципу действия закона во времени, то есть обратной силе закона. Он не противоречит гражданскому кодексу, ни закону об образовании, ни другим законам, или Конституции. Порядок получения государственного образовательного гранта регулируется законом, подзаконными нормативно правовыми актами. Если родители школьников считают, что закон «Об образовании» не соответствует конституции или другим законам, то они имеют право обжаловать инструкцию, положения, постановление в суде Астаны, - подытожил Сулейманов.

Как сообщили в Министерстве образования, в настоящий момент рассматривается вопрос выделения специальных грантов победителям и призером определенных международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Тем временем родители пишут различные жалобы о противоправном действии МОН РК в отношении учащихся средних школ - победителей и призёров международных олимпиад в различные инстанции.