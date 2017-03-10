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Новости за сегодня

В Алматинской области 435 осужденных попадают под амнистию

 

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры и Плана мероприятий по реализации Закона «Об амнистии в связи двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» от 13.12.2016 года, прокуратурой области создана рабочая группа, в состав которой вошли опытные сотрудники управлений прокуратуры области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

В целях обеспечения реализации прав осужденных на применении акта об амнистии в исправительных учреждениях и территориальных службах пробации ДУИС по Алматинской области (далее - ИУ и СП) проведены разъяснительные работы. На данный момент изучены личные дела осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на предмет применения к ним амнистии. Подготовлены списки лиц, подпадающих под действия Закона, в т.ч. осужденных, имеющих инвалидность либо заболевания.

Так, в ИУ и СИЗО по состоянию на 3 марта 2017 года всего отбывают наказания 2267 осужденных, из них подпадают под амнистию 435 осужденных, в том числе подлежат освобождению 4 осужденных, к замене не отбытой части наказания - 35, к сокращению срока - 400 осужденных.

На данный момент в суды направлены 231 материал из исправительных учреждений и 687 материалов территориальных СП ДУИС по Алматинской области.

В первую очередь направляются материалы в отношении лиц, подлежащих освобождению от наказания, затем в отношении тех, которым срок наказания подлежит сокращению.

Работа в данном направлении продолжается.

 

10 марта 2017, 11:53
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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