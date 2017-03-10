Бывший замруководителя Администрации Президента останется под стражей до середины мая
10 марта 2017, 11:58
Баглан Майлыбаев был арестован в начале года по подозрению в разглашении госсекретов.
Суд №2 Есильского района Астаны продлил на два месяца арест бывшего заместителя руководителя администрации президента РК Баглана Майлыбаева, сообщила пресс-служба столичного городского суда.
В суде сообщили, что под арестом Майлыбаев останется до 12 мая.
"Ходатайство о продлении ареста было рассмотрено 7 марта", — уточнили в пресс-службе.
Также до 12 мая продлен срок содержания под стражей бывшему заместителю заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК Николаю Галихину.
Напомним, Майлыбаев и Галихин были арестованы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 2 января 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 3 статьи 185 ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов").
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ru.wikipedia.org
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