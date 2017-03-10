В Атырау мама мальчика, упавшего в реку, рассказала подробности происшествия
10 марта 2017, 11:59
Четырехлетний Леонид действительно сбежал из садика.
В Атырау факт побега мальчика из детского сада подтвердила его мама, передает портал "Мой город".
Напомним, фотографию спасенного из реки мальчика Лёни распространили в социальной сети Facebook. По сообщению дежурного, сигнал на пульт ДЧС поступил накануне в 19.20. К спасателям позвонила женщина и попросила вызвать скорую для мальчика, который упал в реку в районе "Санатория".
По словам мамы Леонида Натальи Соболевой, в том, что ребенок беспрепятственно ушел с территории сада виновата директор дошкольного заведения. А воспитатель в садике добрая и ответственная.
"Это частный садик. Воспитатель не виноват, виновата директор. Оставила ребенка ждать нас на улице. А он открыл замок на воротах и ушел. Он дома, все в порядке, спасибо всем огромное! Мы сами не местные, не ожидали, что столько людей откликнется и помогут найти его. Я думала умру, честное слово", - рассказала Наталья.
Однако название детского сада и имя директора мама Леонида решила не раскрывать. Родители захотели решить этот вопрос в индивидуальном порядке, не вынося на публичное обсуждение.
В настоящее время мама мальчика разыскивает парней, которые спасли её сына и будет благодарна за любую информацию о них. Очевидцев происшествия она просит обращаться по телефону: 8-705-571-39-71.
Фото: соцсети
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