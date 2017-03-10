В Сеуле в столкновениях после импичмента Пак Кын Хе погибли два человека
10 марта 2017, 12:10
Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.
Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.
По данным Ренхап, один из погибших — 72-летний мужчина, он скончался от множественных травм головы. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Подробной информации о втором погибшем пока нет.
Ранее сообщалось о столкновениях между полицией и сторонниками отстраненной от власти Пак Кын Хе. Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.
Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов.
Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту.
В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента из-за коррупционного скандала. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.
Ксения Нака
Фото © REUTERS/ Kyodo/via REUTERS
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