В Сеуле в столкновениях после импичмента Пак Кын Хе погибли два человека

Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.

Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе,





По данным Ренхап, один из погибших — 72-летний мужчина, он скончался от множественных травм головы. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Подробной информации о втором погибшем пока нет.

Ранее сообщалось о столкновениях между полицией и сторонниками отстраненной от власти Пак Кын Хе . Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.





Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов.



