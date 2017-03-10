Дуйсенова не согласна с утверждением феминисток РК о разнице в зарплатах

Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова не согласна с утверждением казахстанских феминисток о существующем в стране разрыве в зарплатах мужчин и женщин.

По словам Дуйсеновой, если сравнить заработные платы женщин-учителей, преподающих, например, математику в Астане, Актобе, Алматы, Южном Казахстане, то они будут одинаковыми из-за единых стандартов преподавания и предоставления образовательных услуг.

"Если сравнить зарплаты, например, в горнодобывающей отрасли во вредном производстве и других лиц, которые не работают во вредном производстве, да, у них есть разница в зарплате в связи со сложностью работы. Специфика работы разная. В этой связи сказать, что дискриминация в зарплате есть, я с этим не согласна", — сказала Дуйсенова на пресс-конференции в правительстве.



