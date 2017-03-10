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Дуйсенова не согласна с утверждением феминисток РК о разнице в зарплатах

10 марта 2017, 12:15

Феминистки заявили о 30-процентной разнице в окладах мужчин и женщин Казахстана.


Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова не согласна с утверждением казахстанских феминисток о существующем в стране разрыве в зарплатах мужчин и женщин.

Напомним, в Международный женский день — 8 марта — феминистки прошлись по алматинскому Арбату с лозунгами в защиту прав женщин. Акцию устроила казахстанская организация "КазФем". Как заявила одна из участниц, в Казахстане до сих пор остается разрыв в заработной плате, составляющий около 30%.

По словам Дуйсеновой, если сравнить заработные платы женщин-учителей, преподающих, например, математику в Астане, Актобе, Алматы, Южном Казахстане, то они будут одинаковыми из-за единых стандартов преподавания и предоставления образовательных услуг.

"Если сравнить зарплаты, например, в горнодобывающей отрасли во вредном производстве и других лиц, которые не работают во вредном производстве, да, у них есть разница в зарплате в связи со сложностью работы. Специфика работы разная. В этой связи сказать, что дискриминация в зарплате есть, я с этим не согласна", — сказала Дуйсенова на пресс-конференции в правительстве.

Министр отметила, что зарплата в Казахстане зависит от объема, сложности и условий работы.

"Нужно признать, что женщина у нас в основном работает в сфере услуг, в социальной сфере. К тому же у нас есть перечень производств, где запрещен труд женщин", — добавила она.

Министр отметила, что в Казахстане согласно Трудовому кодексу существует много льгот для беременных женщин, женщин, имеющих детей до одного года, до трех лет.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: 365info.kz

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