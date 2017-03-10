Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Европейского совета, передает передает Lenta.ru





«Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по "Вышеградской группе" отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска», — сказала Шидло.





По ее словам, ЕС нуждается в реформах. «Если не восстановить взаимное уважение, то Европейский союз в последующие годы столкнется с кризисами», — добавила Шидло.





Туск, в свою очередь, призвал Варшаву не сжигать мосты в отношениях с ЕС, передает Reuters. Он заявил, что будет работать с каждой страной Евросоюза, и постарается удержать польское правительство от политической изоляции в Брюсселе.





9 марта на саммите лидеры стран-членов ЕС переизбрали на 2,5 года Дональда Туска на посту председателя Евросовета. Его кандидатуру не поддержала только Польша, которая выдвинула на этот пост евродепутата Яцека Сариуш-Вольского. Лидер находящейся у власти польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что на Туске лежит моральная ответственность за гибель в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском своего брата-близнеца, президента Леха Качиньского.

«Вышеградская группа» — политическое объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в начале 90-х годов прошлого века для совместной интеграции в структуры Европейского союза.



