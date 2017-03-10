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В сенате рассмотрели законопроект о прекращении действия соглашения с РФ по полигону Эмба

10 марта 2017, 12:26

Предусмотрена передача Россией земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом их амортизации.


Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года», сообщает Zakon.kz.

Целью Протокола является прекращения действий с 1 января 2017 года ранее заключенных Казахстаном Соглашения об условиях использования и аренды полигона и Договора об аренде испытательного полигона.

В рамках Протокола предусмотрена передача Российской Федерацией Республике Казахстан земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом их амортизации.

Документ передан на рассмотрение палаты.


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