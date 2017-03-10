Египет передаст в дар Казахстану произведения искусства древности

Оригиналы и копии египетских экспонатов передадут для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее РК.

Казахстан приветствует предложение египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта (оригиналы и копии экспонатов) для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее РК , а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов. Об этом было заявлено по итогам переговоров Пятого заседания казахстанско-египетской межправительственной комиссии, передает , а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов. Об этом было заявлено по итогам переговоров Пятого заседания казахстанско-египетской межправительственной комиссии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта РК.









Пятое заседание казахстанско-египетской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству прошло 8-9 марта в Каире. Казахстанскую делегацию возглавил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы,









В повестку дня Межправительственной комиссии вошли вопросы взаимодействия в области культуры и историко-культурного наследия, спорта и туризма, образования, религиозной деятельности, торговли, промышленности, инвестиции, энергетики, нефти, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, гражданской авиации.









Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы в своем выступлении, заседание МПК – это важнейшее мероприятие для дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Египтом, определения более конкретных и обширных перспектив взаимодействия между странами. Это особенно актуально, когда в данном направлении имеется значительный потенциал для сотрудничества, но динамика развития в последние годы невысокая.





«В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. За эти годы достигнуто значительное расширение и укрепление диалога между нашими странами во всех сферах. В частности, большая работа проведена по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в области многостороннего взаимодействия», - отметил министр.





Результатом переговоров кроме предложения египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта стало договоренность обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран.





В рамках работы Комиссии состоялись двусторонние встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Доктором Сахарой Наср, с министром культуры Арабской Республики Египет Х. Намнамом,с министром по делам древностей Арабской Республики Египет Х. Аль-Анани, а также посещение и торжественное возложение цветов бюсту Абая на территории парка «Дружба и свобода» и встреча с губернатором г. Каир. Также министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы посетил мечеть Султана Бейбарса.









По итогам двусторонних встреч подписан целый ряд важнейших соглашений между различными учреждениями и организациями Казахстана и Египта. Среди данных документов: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной библиотекой РК и Национальной библиотекой и архивом АРЕ, Меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Министерством вакуфов АРЕ, Письмо о намерениях по сотрудничеству в области науки и технологических приложений между национальным управлением по вопросам дистанционного зондирования и космических наук организацией (NARSS) Арабской Республики Египет и национальной компанией «Қазақстан ғарыш сапары»Республики Казахстан.







