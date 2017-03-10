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На выходные синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке РК пасмурную погоду с осадками

10 марта 2017, 12:31

Прогноз погоды на 11-13 марта 2017 г.


По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни и понедельник, погоду южных и юго-восточных областей Казахстана будет определять высотный циклон. Под его влиянием ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно в горных и предгорных районах, температура воздуха ниже климатической нормы на 1-3ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов РГП "Казгидромет".

Остальная территория Республики будет находиться под влиянием антициклона, поэтому предполагается малооблачная погода без осадков. Но в ночные и утренние часы, на большей части Казахстана, по-прежнему туман с видимостью от 100 до 500 м.
Температура воздуха ожидается около и на 2-5ºС выше нормы для данного периода.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: telnovchik.livejournal.com

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