На выходные синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке РК пасмурную погоду с осадками

По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни и понедельник, погоду южных и юго-восточных областей Казахстана будет определять высотный циклон. Под его влиянием ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно в горных и предгорных районах, температура воздуха ниже климатической нормы на 1-3ºС, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов РГП "Казгидромет".





Остальная территория Республики будет находиться под влиянием антициклона, поэтому предполагается малооблачная погода без осадков. Но в ночные и утренние часы, на большей части Казахстана, по-прежнему туман с видимостью от 100 до 500 м.

Температура воздуха ожидается около и на 2-5ºС выше нормы для данного периода.





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