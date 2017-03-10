На выходные синоптики прогнозируют на юге и юго-востоке РК пасмурную погоду с осадками
10 марта 2017, 12:31
Прогноз погоды на 11-13 марта 2017 г.
По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни и понедельник, погоду южных и юго-восточных областей Казахстана будет определять высотный циклон. Под его влиянием ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно в горных и предгорных районах, температура воздуха ниже климатической нормы на 1-3ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов РГП "Казгидромет".
Остальная территория Республики будет находиться под влиянием антициклона, поэтому предполагается малооблачная погода без осадков. Но в ночные и утренние часы, на большей части Казахстана, по-прежнему туман с видимостью от 100 до 500 м.
Температура воздуха ожидается около и на 2-5ºС выше нормы для данного периода.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: telnovchik.livejournal.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848104-83d7f3b9265b0f85d7aa1ab8dc258ae8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...