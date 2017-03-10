Шпекбаев сообщил о фактах покровительства чиновниками теневой экономике

«За 2016 год и два месяца текущего года зарегистрированы факты лжепредпринимательства - 34, экономическая контрабанда -18, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет -17 и фиктивных выписок счет фактур -7. Сумма причиненного ущерба по вышеназванным преступлениям составила 7,2 млрд тенге, из которых возмещено 1,2 млрд», - сообщил Алик Шпекбаев в ходе круглого стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации» в Сенате Парламента РК.



