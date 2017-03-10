Шпекбаев сообщил о фактах покровительства чиновниками теневой экономике
10 марта 2017, 12:59
22 февраля осужден на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности бывший руководитель финансовой полиции города Алматы Амирхан Аманбаев.
О фактах покровительства чиновниками теневой экономике рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает МИА «Казинформ».
«За 2016 год и два месяца текущего года зарегистрированы факты лжепредпринимательства - 34, экономическая контрабанда -18, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет -17 и фиктивных выписок счет фактур -7. Сумма причиненного ущерба по вышеназванным преступлениям составила 7,2 млрд тенге, из которых возмещено 1,2 млрд», - сообщил Алик Шпекбаев в ходе круглого стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации» в Сенате Парламента РК.
Он также сообщил о фактах покровительства государственными должностными лицами деятельности субъектов теневой экономики.
«Имеются факты незаконного участия государственных служащих в теневых схемах. Антикоррупционной службой за указанный период зарегистрировано 50 фактов покровительства должностными лицами деятельности субъектов теневой экономики. Из них основная доля связана с оказанием содействия лжепредпринимательской деятельности - 23, игорному бизнесу -15 и контрабанде - 3. В частности, 22 февраля текущего года осужден на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности бывший руководитель финансовой полиции города Алматы Амирхан Аманбаев», - сказал Шпекбаев.
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