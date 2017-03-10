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Южноафриканец первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом

10 марта 2017, 13:00

В среднем южноафриканец проплывал по 69 километров в день. В предпоследний день пути он сделал финальный рывок и смог преодолеть почти 96,5 километра.


Южноафриканец Крис Бертиш первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом, сообщает The Guardian, передает РИА Новости.

Бертиш начал путешествие 93 дня назад в марокканском городе Агадир. В четверг он завершил его, прибыв на остров Антигуа в Карибском море в 8:32 по местному времени.


#thesupcrossing #carrickwealth @chrisbertish arrives in English Harbour to a heroes welcome. #passionwithapurpose

Публикация от Kieron McRae (@kieronmcrae) Мар 9 2017 в 7:15 PST


Сорокадвухлетний мужчина путешествовал на шестиметровой доске за 120 тысяч долларов, сделанной специально для него британским конструктором лодок Филом Моррисоном за шесть месяцев.

Передняя часть доски оборудована небольшой каютой, в которой Бертиш спал. Кроме того, в ней хранилось оборудование, необходимое ему для путешествия: системы GPS, УКВ-радио, автопилот, спутниковый телефон, солнечные панели, а также запасы воды.

В ходе путешествия ему пришлось столкнуться с "акулами, штормами и одиночеством", отмечает The Guardian.

В среднем южноафриканец проплывал по 69 километров в день. В предпоследний день пути он сделал финальный рывок и смог преодолеть почти 96,5 километра.

Путешествовал он в основном ночью. Восстановить силы ему помогали протеиновые коктейли, замороженные полуфабрикаты и вяленое мясо.

"Ради этого дня я трудился столько, сколько себя помню. Последние пять лет ради этого проекта я ставил все на карту, все!", — написал он в Facebook примерно за час до завершения своего путешествия.


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