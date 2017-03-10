Южноафриканец первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом

Бертиш начал путешествие 93 дня назад в марокканском городе Агадир. В четверг он завершил его, прибыв на остров Антигуа в Карибском море в 8:32 по местному времени.

Южноафриканец Крис Бертиш первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом, сообщает The Guardian

Сорокадвухлетний мужчина путешествовал на шестиметровой доске за 120 тысяч долларов, сделанной специально для него британским конструктором лодок Филом Моррисоном за шесть месяцев.





Передняя часть доски оборудована небольшой каютой, в которой Бертиш спал. Кроме того, в ней хранилось оборудование, необходимое ему для путешествия: системы GPS, УКВ-радио, автопилот, спутниковый телефон, солнечные панели, а также запасы воды.





В ходе путешествия ему пришлось столкнуться с "акулами, штормами и одиночеством", отмечает The Guardian.





В среднем южноафриканец проплывал по 69 километров в день. В предпоследний день пути он сделал финальный рывок и смог преодолеть почти 96,5 километра.





Путешествовал он в основном ночью. Восстановить силы ему помогали протеиновые коктейли, замороженные полуфабрикаты и вяленое мясо.