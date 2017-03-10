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В России экс-полицейский осужден на 13 лет за ритуальные убийства

10 марта 2017, 13:07

По данным следствия, в 2014 году Арсен Байрамбеков убил на территории Свердловской области четырех бездомных, при этом он соблюдал каноны обряда жертвоприношения.


Верхнепышминский городской суд в Свердловской области приговорил бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных, сообщили ТАСС в суде.

"Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима", - уточнили в суде.

По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков на территории Свердловской области убил четырех бездомных. Следователи отмечали, что при совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийства совершались ночью, в лесу, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, а также сопровождались чтением молит.

Также Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. В отношении Байрамбекова были проведены три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым. Он бы признан виновным по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Фото © Илья КАЗАКОВ/E1.RU

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