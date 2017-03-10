В России экс-полицейский осужден на 13 лет за ритуальные убийства

Верхнепышминский городской суд в Свердловской области приговорил бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных,

"Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима", - уточнили в суде.





По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков на территории Свердловской области убил четырех бездомных. Следователи отмечали, что при совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийства совершались ночью, в лесу, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, а также сопровождались чтением молит.





Также Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. В отношении Байрамбекова были проведены три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым. Он бы признан виновным по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".



