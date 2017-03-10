Бывший заместитель руководителя Администрации Президента останется под стражей до середины мая

Продлен арест бывшего заместителя руководителя Администрации Президента РК Баглана Майлыбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Как сообщили в ведомстве, суд №2 Есильского района Астаны продлил на 2 месяца арест столичного городского суда. Майлыбаев останется под стражей до 12 мая.

Также до 12 мая продлен срок содержания под стражей бывшему заместителю заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК Николаю Галихину.

Напомним, Майлыбаев и Галихин были арестованы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 2 января 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 3 статьи 185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов»).